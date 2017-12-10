أطاحت الحملة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة بـ349 مخالفاً بحي الروابي في جدة أمس الأول الجمعة، من بينهم اثنان انتحلا صفة رجال الأمن، وآخر ضُبط بحوزته حبوب “كبتاجون” المخدرة.
ونفذت شرطة جدة الحملة فجراً بعد تقسيم المواقع المستهدفة إلى أربعة مربعات، ووفقاً لصحيفة “المدينة” فإن من بين المضبوطين أشخاصاً هاربين من كفلائهم، وآخرين يحملون إقامات مزورة، بالإضافة لمتسللين ومجهولي هوية.
وجاء تنفيذ الحملة عقب عمليات رصد دقيقة لمواقع المخالفين، ومن ثم قامت إدارة الدوريات الأمنية بتطويق المواقع، وإغلاق المخارج، وتمكنت الدوريات من إفشال مخطط هروب مخالف عثر بحوزته على حبوب “كبتاجون”.
وشاركت في الحملة سبع جهات هي شرطة جدة، وإدارة الدوريات الأمنية، وقوات الطوارئ الخاصة، بالإضافة للدفاع المدني، والمرور، وشركة الكهرباء، والهلال الأحمر. وفق “أخبار24”.
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