أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة التأمين الصحي تغطي كافة نفقات الحمل والولادة، وتكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة لاكتشاف الحد من الإعاقة.
وذكر ياسر المعارك المتحدث الرسمي باسم المجلس أن الوثيقة تغطي أيضاً كافة مصاريف الكشف الطبي والأدوية والمحاليل والأشعة، إضافةً لنفقات عمليات التنويم بالمستشفى.
وأضاف المعارك أن الوثيقة لا تغطي نفقات العلاج أو الوسائل التي تسبق حالات الحمل كالإخصاب الصناعي أو المنشطات وعلاجات العجز والعقم الجنسي، لكنها ملزمة بتغطية نفقات متابعة الحمل والولادة الناتجة عن هذه الوسائل.
وأشار إلى أن حد التغطية المالية للوثيقة يبلغ 500 ألف ريال، تغطي نفقات متابعة الحمل والولادة الطارئة إلى 15 ألف ريال، ومصاريف التنويم والإقامة في غرفة مشتركة بحد أقصى 150 ريالاً في اليوم، وتغطية تكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة “للحد من الإعاقة” بحد أقصى 100 ألف ريال.
وفق”أخبار24″.
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