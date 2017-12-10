أفادت مصادر أن وزارة الإسكان ستطرح 2000 وحدة سكنية متنوعة ومميزة بمحافظة جدة بأسعار تبدأ من 370 ألف ريال، وذلك في أول مشروع لها على مستوى المحافظة ضمن برنامج “البيع على الخارطة”.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن إجراءات الحجز ستبدأ خلال اليومين القادمين، للوحدات التي تتميز بجودة تصاميمها وموقعها المميز الواقع على تقاطع طريق الحرمين مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية).
ولفتت إلى أن الوزارة ستدعو المستحقين للدعم السكني ممن خُصصت لهم دفعات في برنامج “سكني” خلال العام الحالي، لحضور أول معارضها في جدة، للاطلاع على نماذج الوحدات التي يوفرها المشروع قبل إنهاء الحجز المبدئي لدى الوزارة.
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