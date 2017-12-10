قالت مصادر إن عدداً من الجهات الحكومية اتخذت إجراءات احترازية؛ بهدف التصدي لهجمات إلكترونية جديدة متوقعة رصدها مركز الأمن الإلكتروني تهدف لتخريب الأنظمة الإلكترونية الحكومية.
وكان مركز الأمن الإلكتروني قد حذر الجهات الحكومية في نوفمبر الماضي من الهجوم المتوقع، وأوصى باتباع عدة طرق للكشف عن هذه التحركات المشبوهة داخل الشبكة، لافتاً إلى أن الأنشطة الضارة تستخدم برنامج تحكم “PowerShell”، لسرقة البيانات.
وشدد المركز على ضرورة اتخاذ عدد من التدابير لحماية الأنظمة الإلكترونية من هذه الهجمات، من بينها مسح ومنع أي بريد إلكتروني بداخله أيٍّ من الملفات الخبيثة، وتحديث “PowerShell” للنسخة الخامسة، والتأكد من تطبيق “القائمة البيضاء”، ومنع تشغيل الملفات القابلة للتنفيذ والنصوص البرمجية من المجلدات التي يتم التحكم فيها. وفق “أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج