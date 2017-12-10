ردَّ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، على مغرد أبلغ عن شخص وافد، كتب عبارات تضمنت إساءة للمملكة وللمواطنين السعوديين، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة معه.
ووثق المغرد تغريدات نشرها الوافد الذي قال إنه أردني ويعمل مديراً مالياً في شركة بمحافظة الخبر، تضمنت إساءة وتجاوزات بحق المواطنين والمملكة.
ورد أبا الخيل بأن هذا الوافد ليس موجوداً داخل المملكة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه قدم استقالته من عمله في نوفمبر الماضي، وغادر البلاد بتأشيرة خروج وعودة في أكتوبر الماضي ولم يعد حتى انتهت الفترة المحددة للتأشيرة. وفق”أخبار24″.
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