توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأفادت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد أن هذه الحالة ستمتد إلى المنطقة الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة، بينما تؤثر العوالق الترابية على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
وتوقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. وفق “اخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج