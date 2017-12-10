أظهر مقطع فيديو متداول قيام شخص بإنقاذ عائلة من حادث مروري محتمل، بعدما ترك رب الأسرة سيارته دون أن يسحب فرامل اليد؛ ما جعلها تتحرك باتجاه الطريق.
وبيّن الفيديو الذي لم يتضح مكان أو توقيت تصويره، سيارة تقف على جانب الطريق وظهرها لطريق سريع، قبل أن تبدأ السيارة في التحرك للخلف بشكل مفاجئ بعد نزول قائدها وابتعاده عنها، فيما يسارع أحد الأشخاص الذي شاهد الواقعة بالقفز في السيارة وإيقافها منقذاً العائلة من حادث محتمل. وفق”أخبار24″.
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