أبدى مهاجم نادي النصر محمد السهلاوي رد فعل غاضب من سؤال وجهه له مراسل “mbc pro sport” حول إضاعته للفرص، بعد مباراة النصر والقادسية التي خسرها النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وخلال حديث السهلاوي عن المباراة سأله المراسل حول فرصتي التسجيل اللتين أضاعهما في الشوطين الأول والثاني، ليرد عليه السهلاوي بأنها فرصة واحدة فقط في الشوط الأول طالباً منه أن يتحدث بدقة، ثم انصرف غاضباً دون أن يكمل الحوار.
يذكر أن خسارة النصر جمدت رصيده عند النقطة 23 في المركز الثالث في الدوري، فيما ارتفع رصيد القادسية لـ 16 نقطة في المركز السابع.
غضب اللاعب محمد السهلاوي من سؤال المراسل عن إضاعته للفرص في المباراة!#القادسية_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/nb7DnXEBhW
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 9, 2017 وفق”أخبار24″.
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