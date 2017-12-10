كشف المتحدث الرسمي لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد المنصوري، حقيقة الفيديو المتداول باكتشاف بئر جديدة لزمزم، خلال أعمال مشروع تأهيل وتطوير البئر، لافتاً إلى أن ما ورد فيه غير صحيح.
وقال المنصوري إن المياه التي ظهرت في الفيديو هي مياه تعود لبئر جوفية قديمة تم اكتشافها ضمن عمليات المشروع التطويري، وليس كما هو متداول بأنها عين جديدة لبئر زمزم.
وكان مقطع فيديو متداول، زعم فيه أحد العاملين بمشروع تأهيل وتطوير بئر زمزم بأنه تم العثور على بئر جديدة لزمزم، عارضاً خلاله لحفرة بها مياه نقية. وفق “أخبار24”.
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