قدم الاستاذ هزاع الجعيدي شكره وتقديره لكل من وقف معه وشاركه العزاء سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسائل أو الدعاء في ظهر الغيب في مصابهم الجلل في وفاه والده رحمه الله واسكنه فسيح جناته .
وكما تقدم بالشكر الموصول لشيوخ القبائل ولرجال الاعمال وقبيلته وزملائيه في العمل من ضباط وافراد ولجميع الصحف والاعلامين في الخرج والذي كان لهم الاثر في تخفيف مصابه وزرع الصبر والايمان في قلبه .
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الكابتن هزاع الجعيدي شاكرا معزيه في والده
الكابتن هزاع الجعيدي شاكرا معزيه في والده
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
قدم الاستاذ هزاع الجعيدي شكره وتقديره لكل من وقف معه وشاركه العزاء سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسائل أو الدعاء في ظهر الغيب في مصابهم الجلل في وفاه والده رحمه الله واسكنه فسيح جناته .
قدم الاستاذ هزاع الجعيدي شكره وتقديره لكل من وقف معه وشاركه العزاء سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسائل أو الدعاء في ظهر الغيب في مصابهم الجلل في وفاه والده رحمه الله واسكنه فسيح جناته .
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