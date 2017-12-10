نظرا للأجواء الباردة غدا وخصوصا في الصباح الباكر وحرصا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات فقد وجه مدير التعليم د. عبدالرحمن العبدالجبار قادة وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي .
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“التعليم” يمنع الاصطفاف في المدارس بسبب برودة الطقس
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