تم عقد مجلس صلح في مدينة الرياض بين أفراد من قبيلة بلحارث وافراد من قبيلة ال عبدان يام ، وقد تم انتهى مجلس الصلح بالتنازل لوجه الله عزوجل بدون مقابل ولا قيد ولا شرط بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ فلاح بن خالد بن فيحان ال مجحود شيخ شمل ال العرجاء والشيخ فلاح بن جروان ال مرهان ال عبدان شيخ قبيلة ال عبدان يام و صقر بن مطلق الشدادي الحارثي وذيب بن مطلق الشدادي الحارثي .
وبهذه المناسبة رفع الشيخان ابن خرصان والعقيلي الشكر لله عزوجل ثم للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله كما شكرا أطراف القضية والشيوخ والأعيان الحاضرين للصلح .
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