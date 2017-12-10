قامت إدارة الحدائق ببلدية محافظة الخرج بزراعة أكثر من ثلاثمائة ألف زهره موسمية شتوية وذلك بطريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد وطريق أبي بكر الصديق بالجزر الوسطية ، وتواصل إدارة الحدائق عملية التجميل بالحدائق والطرق الرسمية بالمحافظة إضافه إلى تقليم وتهذيب الأشجار ، لما لها من أثر بيئي وصحي وحضاري وإضفاء اللمسة الجمالية على المحافظة ، والذي يأتي بمتابعة واشراف من رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري .
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