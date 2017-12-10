أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (السبت)، مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية عبر إصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب، يتم من خلالها تحويل رواتب العمالة المنزلية لحساباتهم البنكية، من أجل ضمان حصولهم على أجورهم وحمايتها.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن المشروع يحفظ حقوق الطرفين العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، ويوثق العقود إلكترونيًا، ويحسن بيئة العمل، ويرفع مستوى الأمان الوظيفي، ويعزز مبادئ حقوق الإنسان، وسيتم تغطية كافة العمالة المنزلية خلال 6 أشهر من اليوم.
وأضاف أنه بدءًا من اليوم فإن على صاحب العمل من الأفراد، إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، وعليه الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، والدخول على بوابة “مساند” الإلكترونية www.musaned.com.sa وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، ثم توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.
وأشار إلى أن هناك مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل الأفراد، لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية لديهم، المتواجدين حاليًا داخل المملكة، وأن خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة “مساند” الإلكترونية ستكون متاحة عبر تطبيق “مساند” على الهواتف الذكية. وفق”أخبار24″.
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