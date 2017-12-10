رأس وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير وفد المملكة المشارك في الاجتماع الطارئ الذي بدأ مساء اليوم (السبت) لوزراء الخارجية العرب، لبحث التطورات الخاصة بالقدس.
ويأتي الاجتماع بناء على طلب من دولتي فلسطين والأردن أيدته عدد من الدول العربية، وذلك للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.
وسبق الاجتماع الوزاري الطارئ، اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التي أعدت مشروع قرار لعرضه على الوزراء يتضمن عناصر التحرك العربي على الساحتين الإقليمية والدولية للتصدي للقرار الأمريكي إلى جانب خطة عمل سياسية ودبلوماسية وإعلامية واقتصادية للتعامل مع القرار. وفق”أخبار24″.
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