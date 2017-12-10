وجه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، مساء اليوم (السبت)، قادة وقائدات المدارس في منطقة الرياض بممارسة صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي (الطابور) إذا قدّروا أنه يصب في مصلحة الطلاب والطالبات.
وجاء التوجيه بناء على حالة الطقس التي تمر بها منطقة الرياض، حيث شهدت درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً.
ونصّ توجيه مدير عام التعليم على أن إلغاء الاصطفاف الصباحي عائد لتقدير قائدة وقائدات المدارس إذا رأوا أن الحاجة تدعو لذلك. وفق”أخبار24″.
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