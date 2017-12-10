تستمر عناصر جنود الاحتلال الإسرائيلي في مهاجمة الأهالي والأطفال في مدينة القدس، خلال الاحتجاجات المنددة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وأظهرت صور قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تهاجم المحتجين من الفلسطينيين والأطفال في عدد من المناطق بالخيول، وتطلق الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية، والتي أسفرت حتى اليوم السبت عن وقوع عدد من الجرحى والشهداء.
يذكر أن عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية خرجت في مسيرات حاشدة أمس عقب صلاة الجمعة، من جميع أرجاء مساجد فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، تعبيراً عن غضبهم من القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.
وفق”أخبار24″.
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