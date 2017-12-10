دخل اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي التاريخ بتسجيله هدفاُ لفريق ريال مدريد الإسباني أمام إشبيلية، ليصبح أول لاعب عربي في التاريخ يسجل هدفا للنادي الملكي في الدوري الإسباني.
وعلق نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو على هدف اللاعب “حكيمي” عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “جعل كل المشجعين العرب فخورين. أول لاعب عربي يسجل لريال مدريد”، مرفقاً بالتغريدة صورة للاعب وخلفه علم المملكة المغربية.
وكان اللاعب المغربي قد سجل الهدف الخامس في مرمى إشبيلية، بالدقيقة 42 من المباراة، التي شارك فيها كبديل للظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال.
وفق”أخبا24″.
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