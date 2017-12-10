قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل إن جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدّم من قبل القطاع الخاص في المملكة ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5%).
وأصدرت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء التوجيهات الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الرعاية الصحية، وحددت قائمة بالأدوية والمعدّات الطبية المؤهلة التي ستخضع للضريبة بنسبة صفر%، مبينة أنها تشمل الأدوية والعلاجات، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبانت أن التوريدات الأخرى التي لم تُدرج ضمن القائمة ستخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5%).
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت والأعمال في قطاع الرعاية الصحية للاطلاع على حيثيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بعملياتها ومجالات عملها، والعمل على تقييم جاهزيتها قبل موعد البدء بتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.
وأوردت اللائحة التنفيذية الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة (5%) والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة. وفق”أخبار24″.
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