أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أضر بقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بعملية السلام لوقوفه في صف إسرائيل، مشددا على أن القدس ليست ملكاً له كي يعطيها أحداً.
وقال الأمير في مداخلة له، اليوم (السبت) على شبكة CNN: “إن العالم بأجمعه في حيرة وفوضى من إعلان الرئيس الأمريكي، ولا يوجد تبرير ولا تفسير يمكنه أن يرضي الرفض الذي حظي به هذا الإعلان؛ فالرفض ليس في السعودية فقط وإنما في العالم الإسلامي ودول غير مسلمة كذلك مثل روسيا والصين والهند وغيرها”.
وعلق الفيصل خلال المداخلة على ما كتبه الكاتب الأمريكي توماس فريدمان حول منح ترامب القدس لإسرائيل مجاناً دون صفقات قائلاً: “لست رجل أعمال لذا لا أعرف كيف يبرم ترامب صفقاته، لكن أعرف أنك لا تتنازل عن موقف قبل أن تحصل على شيء مقابل ذلك في المفاوضات”.
وأضاف أن الدبلوماسية استندت دائما على هذا النهج وفي هذه الحالة، كما قال فريدمان، فإن ترامب أعطي شيئا كان يمكن استخدامه لدفع العملية وجعل السلام أمرا أكثر تحقيقا مما هو عليه الآن، مشدداً على أن القدس ليس ملكا له كي يعطيها أحدا، لذا فإنه كمن يعطي عقارات لمحتل غير قانوني، وهذا غير مقبول إطلاقا.وفق”أخبار24″.
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