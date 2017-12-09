باشرت فرق الدفاع المدني في الباحة حريقاً اندلع في شاحنة داخل أحد الأنفاق بعقبة الباحة، ما أدى إلى إغلاق الطريق حفاظاً على سلامة مرتاديه.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان الغامدي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً صباح اليوم (السبت) بالحادثة، وعليه انطلقت الفرق مدعومة بفرقة من مركز الجوة.
وأضاف الغامدي، أنه عند وصول الفرق تبين أن النيران اندلعت في مقدمة شاحنة أثناء السير داخل النفق رقم 13، وتم إخماد النيران وإغلاق الطريق حفاظاً على سلامة المارة نظراً لكثافة الدخان داخل النفق.
وأشار إلى أن الحادثة نتج عنها احتراق كابينة السائق بالكامل، وتم تطهير النفق من الدخان بمواتير الشفط والدفع وتسليم الموقع لجهات الاختصاص.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج