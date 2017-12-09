أسهم شاب سعودي عمره 29 عاماً في إنقاذ حياة طفل عمره 5 سنوات كان يعاني من تليف في الكبد، وأصر على التبرع للطفل بجزء من كبده.
وكان الشاب يحيى المازني، وفقاُ لـ”المواطن”، أصر على تنفيذ مباردته بالتبرع بجزء من كبده للطفل أحمد عسيري المصاب بتليف حاد في الكبد.
وأجريت عملية التبرع بنجاح كبير تجاوزت نسبته 90%، وذلك بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وهما الآن يرقدان في المستشفى بحالة صحية جيدة ومستقرة.
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