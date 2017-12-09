بحضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، رعى وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري مساء يوم الجمعة 20 / 3 / 1439هـ الحفل الختامي لفعاليات المعسكر الكشفي للدراسة الأولية الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بالمدينة الجامعية بالخرج خلال الثلاثة الأيام الماضية.
حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الجوال عبدالرحمن العتيبي، بعدها كلمة لعمادة شؤون الطلاب ألقاها عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة التي رحب فيها بضيوف الحفل الكرام، وذكر أن عمادة شؤون الطلاب وهي تقوم برعاية الأنشطة الطلابية بكافة أنواعها تضع بين ناظريها خدمة أبناء الجامعة من الطلاب والطالبات بتقديم وتنفيذ برامج نافعة نوعية مميزة، وكذلك خدمة للمجتمع المحلي، متمنيًا أن يحقق المعسكر الكشفي الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب أهدافه المرجوة والمرسومة التي من أجلها أقيم المعسكر، وفي ختام كلمته قدم خالص شكره وتقديره لإدارة الجامعة وقياداتها على الدعم المادي والمعنوي، وللإدارة المعنية والخدمية المختلفة بالجامعة على مساندتها ودعمها، وكذلك الجهات الحكومية التي أسهمت بشكل مباشر في نجاحه النجاح الكبير.
عقبها ألقى قائد الدراسة الكشفية بالمعسكر الأستاذ خالد بن عبدالرحمن اليحيا كلمة بهذه المناسبة ذكر خلالها وبشكل موجز ما نفذ خلال إقامة المعسكر من برامج ودورات وفعاليات متنوعة، وتطبيق للفنون الكشفية والتعرف على أعمالها والتي من خلاله تبرز المواهب والمهارات لدى الطلاب المشاركين والعمل على صقلها وتنميتها.
بعد ذلك تفضل نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد بإلقاء كلمة بهذه المناسبة شكر في بدايتها جامعة الأمير سطام على مبادرتها الثمينة وسعيها للتعاون مع الجامعات السعودية الأخرى لتأهيل الطلاب كشفياً و الذي سيكون نفعه لهذا الوطن الغالي، والتي أحدها إقامة هذا المعسكر وتقديم الدراسة الأولية من خلاله لهذا العدد الكبير من الطلاب وتدريبهم وتأهيلهم والتي سيتلوها دورات ودراسات أخرى ستكون ثمرتها في الميدان الكشفي أو في ميادين الوطن المتنوعة، حيث إن العمل الكشفي يعمق الوطنية وحب الخير للغير وينمي الولاء لولاة أمرنا ويكسب الجوال أو الكشاف النضج المبكر وشعوره بالمسؤولية.
وفي ختام الحفل كرم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الخضيري الجهات المشاركة في إنجاح المعسكر من الجهات الحكومية والشركات الخدمية وقادة المعسكر والمدربون، كما كرم الكليات المتميزة في المعسكر، والفائزون في المسابقات الثقافية والاجتماعية والرياضية .
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