نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج حفل اليوم العالمي للإعاقة وذلك برعاية شركة أرامكو السعودية بمنطقة الرياض، حيث اشتمل الحفل على تعريف باليوم العالمي للإعاقة وأهمية هذا اليوم لإحتواء واندماج فئات ذوي الإحتياجات الخاصة بالمجتمع .
احتوى كذلك على اللوحات الإنشادية الإستعراضية لفرقة برنسيسيز الإستعراضية والعروض المسرحية،أيضاًالمسابقات والألعاب بين مقيمات المركز
وانتقالهم بعد ذلك الى الأركان المصاحبة ( ركن صنع الكوب كيك، ركن الألعاب الترفيهية، ركن صنع البيتزا، ركن التشكيل بالصلصال، ركن الرسم والتلوين ) حيث كان من تنظيم ومشاركة متطوعات فريق لأمتنا نحيا التطوعي وقُدمت الهدايا للمقيمات.
اشتمل الحفل على بعض الأركان التعريفية بخدمات المركز لذوي الإعاقة ( ركن العلاج الطبيعي، الركن الطبي، الاجتماعي )
في نهاية الحفل قدمت مديرة المركز ساره العسكر شكرها لمنسوبي شركة أرامكو السعودية وقدمت درع التكريم وشهادة الشكر لهم انتقل الحضور بعد ذلك إلى طعام الغداء المعد لهذه المناسبة
يذكر بأنه هذه السنة جاء حفل الإعاقة بالمركز مغايراً للسنوات السابقة حيث خُصص بأكمله لمقيمات المركز و كانت جميع الفقرات لهم و مشاركة أمهاتهم لهم في هذا اليوم المخصص لهذه الفئة.
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