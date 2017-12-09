تمكنت طائرة شركة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأمريكية، من العودة مجدداً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والهبوط بسلام، بعدما تعرضت لمشكلات عند إقلاعها صباح اليوم السبت.
وأوضحت الشركة في بيان أنه أثناء إقلاع رحلة الخطوط السعودية رقم (SV21) من جدة متجهة إلى نيويورك، اشتبه قائد الطائرة أنه ربما حدث احتكاك لذيل الطائرة مع أرضية المطار.
وأضافت أنه عملاً بالإجراءات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات، عادت الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بعد أن تم إفراغ الكمية المناسبة من الوقود التي تسمح بهبوط الطائرة.
وأشارت إلى أن الفحص أظهر أن بدن الطائرة لم يتعرض لأي أضرار، كما تم استبدال جهاز الاستشعار “sensor”، واستبدال الطائرة وتحويل المسافرين إليها حيث واصلوا رحلتهم الى نيويورك.وفق”أخبار24”.
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