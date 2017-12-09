شاركت جموع غفيرة من محافظة شبوة جنوب اليمن، اليوم (السبت)، في تشييع جنازة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عارف الزوكا.
وأظهر مقطع فيديو انطلاق موكب التشييع بحضور أعداد غفيرة من أبناء المحافظة يتقدمهم المحافظ الشيخ علي بن راشد الحارثي وقائد محور المحافظة وعدد من القيادات المحلية والعسكرية.
يشار إلى أن جثمان عارف الزوكا الذي قتله الحوثيون إلى جانب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كان قد وصل مساء أمس ِ(الجمعة) إلى مسقط رأسه في محافظة شبوة قادما من العاصمة صنعاء برفقة نحو 1000 شخص من قبيلة آل عواض. وفق “أخبار24”.
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