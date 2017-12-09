دار حديث ودي وقصير بين معلم كفيف بمنطقة حائل وأمير المنطقة عبدالعزيز بن سعد، خلال جولة الأمير بمعرض عن اليوم العالمي للإعاقة.
وقال المعلم للأمير عبدالعزيز: “أبيك تزوجني”، ليرد عليه الأمير قائلاً: “أبشر تكاليف زواجك عليّ”.
وكان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز قد شارك جمعاً من الأطفال ذوي الإعاقة بحائل، احتفالهم باليوم العالمي للإعاقة يوم الثلاثاء الماضي، حيث عبر عن سعادته بالمشاركة بهذا الاحتفال، ووصف ذلك اليوم بالأمتع والأجمل.
وفق”اخبار24″.
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