أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز توجيهاً، بتغيير مسمى “ناطق إعلامي” إلى مسمى “متحدث رسمي” في جميع الوزارات والجهات الحكومية.
وتضمن التوجيه، وفقاً لـ”الرياض”، إبلاغ وزير الثقافة والإعلام، لتنفيذ ما تختص به الوزارة في هذا الشأن، والتأكيد على كافة الوزارات والجهات الحكومية بتعيين متحدثين رسميين لها بمقراتها وفروعها، وإخطار إمارات المناطق رسمياً بالمتحدثين الرسميين لتلك الجهات.
وأكد التوجيه على كافة الجهات الحكومية باستخدام مسمى “متحدث رسمي”، وتحديد الصفة المقرونة بالمتحدث وتحديد مهامه.
كما شمل توجيه وزير الداخلية، أن تتولى وزارة الثقافة والإعلام عقد الورش والملتقيات الخاصة بالمتحدثين الرسميين، وتولي تدريبهم وتأهيلهم ورفع كفاءة أدائهم، ورصد مستوى تجارب تعاملهم مع وسائل الإعلام ومعالجة الملاحظات، بالإضافة لإنشاء بوابة إلكترونية للمتحدثين الرسميين لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي.
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