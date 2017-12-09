قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي، إن الدراسات أثبتت أن شركات الطيران الخمس العاملة في السوق السعودية للطيران كافية جداً، مصيفاً أنه لا يرى ضرورة لإضافة شركة طيران جديدة للسوق.
ودعا التميمي أكاديميات علوم الطيران الأجنبية وشركات الطيران الخاص التي تعمل في نقل رجال الأعمال والتي تعمل في مجال الإسعاف للتوسع في العمل داخل السوق السعودية، مؤكداً أن المجال مفتوح لهذه القطاعات للعمل في السوق السعودية.
فيديو | هيئة الطيران: السوق السعودي تكفيه 5 شركات طيران حالياً. #الإخباريةpic.twitter.com/iaTm8pCJIW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٩ ديسمبر، ٢٠١٧
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