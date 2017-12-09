أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أبناء القبائل النازحة غير مسموح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين
وأوضحت الوزارة أن موظف القبائل النازحة لا يعمل في المهن المقصورة على السعوديين، غير أنه يتم احتسابه في نسبة التوطين بواحد سعودي بشرط وجود “بطاقة الخمس سنوات”.
وقالت في تغريدة عبر حساب “خدمة العملاء”: “موظف القبائل النازحة يتم احتسابه بواحد سعودي في نسبة التوطين بوجود بطاقة الخمس سنوات سارية، ولا يعمل في المهن المقصورة على السعوديين”. وفق “أخبار24”.
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