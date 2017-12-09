يقيم مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي”، اليوم السبت المزاد الخامس من المرحلة الثانية المتضمن بيع مجمعات سكنية وتجارية، وفلل وأراض.
وسيتم طرح 11 عقارا في مدينة الرياض للبيع، وتتجاوز إجمالي مساحات العقارات المطروحة 157 ألف متر مربع.
وتشمل العقارات كلا من مركز دار الوكالات والذي يقع على شارع العليا العام بمساحة تبلغ 19.85 ألف متر مربع، ومجمع ورش ومستودعات طريق الخرج والتي تبلغ مساحتها 58.49 ألف متر مربع، ومجمع غبيراء الجديد والذي تبلغ مساحته 6712 مترا مربعا، وأرض الخالدية على طريق الخرج والتي تبلغ مساحتها 32.9 ألف متر مربع، ومجمع الشفاء التجاري السكني والذي تبلغ مساحته 7380 مترا مربعا.
كما تشمل المجمع السابع عشر السكني التجاري في الخالدية والذي تبلغ مساحته 11.31 ألف متر مربع، والمجمع التاسع عشر السكني في الخالدية (12 فيلا) والذي تبلغ مساحته 4750 مترا مربعا، وفلل خنشليلة (20 فيلا) والبالغ إجمالي مساحتها 6750 مترا مربعا، وأراضي خنشليلية ( 11 قطعة) والبالغ إجمالي مساحتها 6672 مترا مربعا، وعمارة 79 بحي الوزارات والبالغ مساحتها 1763 مترا مربعا، وفيلا 42، و43 بحي الملك فهد والبالغ مساحتهما 600 متر مربع.
وكان المزاد الأول لتصفية عقارات تركة “الشيخ صالح الراجحي” قد شهد بيع 4 عقارات بقيمة 644 مليون ريال، وبيع مركزين تجاريين في المزاد الثاني بقيمة 385 مليون ريال، وشهد المزاد الثالث بيع مخطط القدس بالرياض بقيمة 950 مليون ريال، وتم بيع 12 عقارا في المزاد الرابع بقيمة 295 مليون ريال. وفق “أخبار24”.
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