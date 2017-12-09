ذكرت مصادر أن أكثر من 6700 حافلة ستكون جاهزة للعمل قبل الانطلاق التجريبي لـ”قطار الرياض” منتصف العام المقبل، وفقاً لـ”الحياة”.
وكان أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير فيصل بن بندر، قد صرح مؤخراً بأن نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت 66%، وأن التشغيل التجريبي للقطارات سيبدأ منتصف العام 2018م.
ومن المنتظر أن يستوعب القطار عند بداية تشغيله 1.6 مليون راكب يومياً، لترتفع طاقته الاستيعابية تدريجياً حتى تصل إلى 3.6 مليون راكب يومياً بعد عشر سنوات من بدء التشغيل.
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