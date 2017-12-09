ناشدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، مساعدة والدها المريض، الذي اضطر للهرب من المنزل خوفاً من القبض عليه وإيداعه السجن بعد أن تراكمت عليه الديون وبلغت نحو 350 ألف ريال.
وقالت هند إن والدها اتصل بهم قبل 15 يوماً وأخبرهم أنه لن يعود للمنزل خوفاً من القبض عليه، وذلك بعد أن أصدرت محاكم التنفيذ بالطائف أحكاماً ضده بسبب الديون المتراكمة، وتم إيقاف خدماته وحساباته البنكية ووقف صرف راتبه.
وأضافت أنه لم يعد لديها أو إخوتها (رعد واتحاد) دخل يعيشون منه، فضلاً عن أن والدهم يعيش حالة من التشرد وينام ويأكل في سيارته، مبينةً بحسب “المدينة” أن لديها صكوكا وطلبات تسديد وشفاعة من عدة قضاة محاكم لأهل الخير.
وأشارت إلى أن والدها يعاني تخثرا في الدم، ويحتاج لسحب دم كل ثلاثة أشهر، وفي حال تأخره تصبح حياته مهددة، كما أن أختها الكبرى تعاني زيادة مفرطة في الوزن وتحتاج إلى تدخل جراحي، وأخيها يعاني ضعفا شديدا في الإبصار وانحرافا ويحتاج إلى تدخل جراحي. وفق”أخبار24″
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