كشفت مصادر عن تحقيق الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية إيرادات بنحو 8 مليارات ريال، خلال ستة أشهر من بدء تطبيقها في يونيو الماضي.
وقالت المصادر إن ما تم تحصيله عبر هذه الضريبة فاق كل التقديرات التي كانت قد وضعتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، مبينة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن التقديرات المتوقعة من الضريبة “الانتقائية” كانت في حدود 5- 7 مليارات ريال.
يذكر أن “الضريبة الانتقائية” تُفرض على بعض السلع كالتبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%.
وبحسب مصلحة الجمارك فإن قيمة الواردات من التبغ ومشتقاته في الربع الثالث من العام الجاري تراجعت بنسبة 71%، بسبب الضريبة “الانتقائية” حيث بلغت قيمة الواردات خلال الفترة نحو 217 مليون ريال، مقارنة بـ751 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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