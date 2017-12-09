اعتدى لاعب من نادي القادسية خلال مباراة فريقه مع النصر لدرجة الناشئين، ، على حكم المباراة نادر الرشيدي بعد إبعاده بالكارت الأحمر، على خلفية طرد لاعبين من كلا الفريقين في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
وتداولت الجماهير مقطع فيديو من المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ضمن الجولة الرابعة للدوري، يظهر الاعتداء على الرشيدي، مطالبين بإيقاع العقوبة تجاه اللاعبين.
ومن المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات انضباطية بحق اللاعبين، والتي قد تتراوح بين الإيقاف والغرامات إلى الشطب. وفق”أخبار24″.
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