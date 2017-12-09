قُتل 32 عنصراً من مليشيا الحوثيين وأُصيب آخرون كما تم أسر عدد منهم بينهم قيادات ميدانية، في عمليتين عسكريتين نفذتهما قوات التحالف العربي على الحدود السعودية – اليمنية بمنطقة جازان.
واستهدف طيران التحالف مسلحين حوثيين حاولوا تنفيذ هجمات على النقاط الرقابية المتقدمة قبالة محافظة الحرث، ما أسفر بحسب “الوطن” عن مقتل 20 مسلحاً، وتدمير طاقمين عسكريين كانا يحملان أسلحة ومدافع ومنصات لإطلاق المقذوفات، استُخدمت سابقاً في إطلاق مقذوفات عسكرية على الأراضي السعودية.
وفي العملية الأخرى، رصدت قوات التحالف شرق محافظة العارضة مجموعة من العناصر الانقلابية، كانت تعد لشن هجوم على نقاط عسكرية، قبل أن يتم استهدافها بالمدفعية السعودية، ما أسفر عن سقوط أكثر من 12 قتيلاً.
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