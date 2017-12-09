استشهد العريف عبدالله العبدلي، خلال مواجهات مع الحوثيين في الحد الجنوبي قبالة جازان، فيما تجرى الترتيبات لتشييع جثمانه لمسقط رأسه بمحافظة العارضة.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن الشهيد العبدلي خاض العديد من المعارك ضد الحوثيين على الحدود أُصيب خلالها مرتين لكنه أصرَّ على استكمال طريقه راجياً الشهادة وهو يدافع عن الوطن.
وأشارت المصادر إلى أنه التحق بالسلك العسكري عام 1435هـ، قبل أن يتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة عريف.
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