كشف أمين عام غرفة أبها عبدالله الزهراني عن ممارسة نحو 20 ألف سيدة سعودية العمل من منازلهن، لافتاً إلى أن العمل من المنزل له العديد من الفوائد.
وبيّن الزهراني أن المرأة يمكنها العمل في العديد من المجالات في مقدمتها “التجميل والأعمال الفنية وتصميم الأزياء، والتصوير والإخراج، والجرافيك، والمحاسبة، والتسويق، وتنظيم المناسبات والمؤتمرات”.
وأشار إلى أن مجالات عمل المرأة تشمل أيضاً تصميم وإنتاج المطبوعات، وتصاميم وفنون الديكور، وإنشاء مواقع الإنترنت، وبيع الملابس ومستلزمات التجميل والعطور والبخور. وفق”اخبار24″.
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