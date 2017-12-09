سجل الشاب محمود المصري (30 عاماً) اسمه كأول شهيد قُتل إثر المواجهات التي جرت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة شرق خان يونس؛ بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
ووثّق مقطع فيديو بثته قنوات فضائية، اللحظات الأولى لإصابة الشاب محمود المصري قبل وفاته، حيث أظهرته وهو يتألم من إصابته بطلق ناري في جسده قبل أن تسارع سيارة إسعاف للاقتراب منه والتعامل مع حالته.
بدورها تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للشهيد “المصري” مرفقةً بها آخر تدوينة له عبر حسابه بـ”تويتر”، كتب فيها: “بأرض بلادي بنموت ونحنا واقفين”.
وكانت عدة مناطق فلسطينية قد شهدت أمس (الجمعة)، تظاهرات حاشدة ومواجهات عنيفة بين آلاف الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أصيب خلالها أكثر من 750 فلسطينياً برصاص ومقذوفات الاحتلال. وفق “أخبار24”.
وفق “أخبار24”.
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