قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثابة هيئة دفاع داخلي عن الدين والعقيدة والوطن.
ونشر الشيخ المطلق تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” قائلاً: “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة دفاع داخلي عن الدين والعقيدة والوطن وهم من حراس العقيدة والفضيلة ومن صائني الأخلاق والآداب، فلهم منا صالح الدعاء ووافر الشكر والثناء”.
يشار إلى أنه تم تداول مقطع فيديو “مجتزأ” للشيخ المطلق ممتدحاً فيه عمل رجال مكافحة المخدرات مقارنة بنوعية القضايا التي يباشرها المحتسبون ورجال الهيئة، على حد وصفه.
واتضح أن الفيديو المتداول يعود للعام 2015؛ حيث كان الشيخ في زيارة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالرياض. وفق”أخبار2″.
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