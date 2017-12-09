حوّل خريج سعودي من جامعة “هارتفورد شير” البريطانية تعثره في الحصول على وظيفة مناسبة إلى تبنيه مشروعاً ناجحاً لـ”الآيس كريم” في الرياض.
وروى الخريج نايف اللحيدان وفقاً لما أوردت “سبق”، تفاصيل مشروعه والنجاح الذي حققه، موضحاً أنه درس إدارة أعمال في إحدى الجامعات البريطانية، لكنه فشل بعد العودة في العثور على عمل رغم إجرائه أكثر من 20 مقابلة بشركات مختلفة.
وأضاف اللحيدان أنه عثر على وظيفة في قسم الموارد البشرية بإحدى شركات المقاولات إلا أنه لم يستمر طويلاً وقرر بعدها الانتقال للعمل في القطاع الخاص وتصميم مشروع خاص به أطلق عليه “ويفي آيس”.
ولفت إلى أنه بدأ في المشروع منذ عام واحد فقط ونجح فيه بعدما أصبح يمتلك فرعين يعمل فيهما أكثر من 11 شخصاً بينهم 8 سعوديين، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن الآيس كريم الخاص به مبشور وبطريقة مميزة شبيهة بأمواج الثلج.
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