تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان خلال تناوله وجبة الفطور برفقة مدير القناة السعودية خالد مدخلي.
وأظهرت الصورة، الإعلامي الشريان وهو يجلس مرتدياً ثوباً شتوياً بدون عقال أو شماغ ويتناول وجبة الفطور مكونة من أطباق الفول والكبدة وخبز التميس، فيما يظهر معه بالصورة الإعلامي مدخلي وهما يتبادلان الحديث.
يشار إلى أن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد قد أصدر منذ أيام قراراً بتعیین داود الشريان رئیساً تنفیذياً لھیئة الإذاعة والتلفزيون.
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