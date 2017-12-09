استمرت حرائق الغابات التي اندلعت في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة الأمريكية في اجتياح مناطق واسعة من الولاية، ما أدى لخسائر مادية كبيرة وتهجير مئات آلاف الأشخاص.
ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان حالة الطوارئ في الولاية وتدخل السلطات الفيدرالية لدعم جهود حكومة الولاية في مكافحة الحرائق.
وكانت الحرائق قد اندلعت في الرابع من ديسمبر الجاري، وأتت على نحو 640 كلم مربع من أراضي الولاية، ما استدعى مشاركة أكثر من 5000 إطفائي لمحاولة السيطرة على الوضع.وفق “أخبار 24”.
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