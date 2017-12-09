أوضحت مصادر أن تعديل أسعار التبغ ليس له علاقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الذي سيبدأ في الأول من يناير القادم، كما أنه لم يشمل كل الشركات المنتجة.
وأضافت المصادر، وفقًا لـ”سبق”، أن إحدى شركات التبغ، وليس كل الشركات، قررت تحريك أسعار بعض الأصناف بما يتراوح بين 1-4 ريالات ارتفاعاً وانخفاضًا، ليشمل ذلك منتجات روثمانز، جولد ليف، بال مال.
وأشارت إلى أن الأنواع الأخرى للتبغ لم تشهد أسعارها أي تغيير حتى الآن، كما أن هذا التغيير ليس له علاقة بضريبة القيمة المُضافة التي سيبدأ تطبيقها رسمياً في الأول من يناير 2018، وستشمل كل أنواع التبغ بنسبة 5٪.
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