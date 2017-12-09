علقت شرطة منطقة الرياض على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقفز داخل سور أحد المنازل بغرض ارتكاب جريمة السرقة، وذلك – بحسب متداولي المقطع – في أحد أحياء شرق مدينة الرياض.
وأوضحت الشرطة أن الحادثة وقعت قبل شهرين، تحديداً في تاريخ 6 محرم 1439، لافتة إلى أن الدوريات الأمنية ألقت القبض في حينه على الشخص الظاهر في المقطع، والذي تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأضافت أنها أوقفت – بعد مباشرة الدوريات الأمنية للحادث – المتهم لدى مركز الشرطة المختص، وأشعرت النيابة العامة بالواقعة؛ تمهيدا لاستكمال إجراءات القضية وفق الأنظمة.وفق “أخبار 24”.
— soufiane SFN (@souf0001) ٨ ديسمبر، ٢٠١٧
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