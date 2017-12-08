عرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم (الجمعة)، على وزير الطاقة خالد الفالح، شراء الغاز الروسي، وتوفير النفط للمملكة.
أظهر ذلك مقطع فيديو للرئيس بوتين وهو يتحدث مع الفالح، الذي يشارك في تدشين مشروع “يامال للغاز الطبيعي المسال”، ثم اقترح عليه أن تشتري المملكة الغاز الطبيعي من روسيا وأن تدخر النفط، ليرد عليه الفالح: “أنا موجود هنا لذلك الغرض”.
يُذكر أن بوتين احتفل بإطلاق أول ناقلة محمّلة بالغاز المسال المنتج في مشروع “يامال للغاز الطبيعي” الذي تتولاه شركة “نوفاتيك”، في الجزء التابع لروسيا من القطب الشمالي.
وفق “أخبار 24”.
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