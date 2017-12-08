نجا سائقو السيارات تحت جسر المعهد الصناعي بطريق الملك فهد بجدة من الموت، بعد أن سقطت قطعتان من المصدات الجانبية للجسر، عقب وقوع حادث مروري مركّب بين عدة سيارات على الجسر.
وأظهر مقطع فيديو القطعتين كبيرتي الحجم بعد سقوطهما على الأرض أسفل الجسر، في ظل وجود كثافة مرورية كبيرة عند تقاطع مستشفى عرفان، ولم تصَب أي سيارة بضرر ولله الحمد.
وأوضحت أمانة جدة أن الحادث المروري الذي وقع أمس الخميس تسبب في في سقوط قطعتين من مصدات حماية السيارات على جانب الجسر، وأن الأمانة ومرور جدة باشرا الواقعة، ويجري إصلاح مصدات الحماية، لإعادتها لوضعها السابق.
وفق “أخبار 24”.
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