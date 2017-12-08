أسر اللاعب الدولي السابق حسين عبدالغني 41 عامًا لبعض المقربين له بأنه يتمنى العودة مجددًا إلى ناديه السابق الأهلي بعد غياب استمر 9 سنوات، بعد أن انتقل منه عام 2009-2010م إلى نادي النصر في صفقة كانت من أهم الصفقات في الكرة السعودية، وشكل خروجه من النادي صدمة للجماهير الأهلاوية، والتي عرفت حب حسين لهذا الكيان، وكشفت مصادر الرياضي أن اللاعب ينتظر انتهاء فترة احترافه مع نادي فيريا البلغاري، والذي وقع عقدًا معه لمدة موسم واحد، ومن ثم العودة والانضمام للفريق الأهلاوي، في حال وافقت إدارة النادي الأهلي، واختتام مسيرته الكروية في ناديه الذي انطلق منه قبل 23 عامًا.
الجدير بالذكر أن اللاعب خاض تجربتين احترافيتين خارج المملكة.. الأولى كانت عام 2008 مع نادي نيوشاتل آكساكمس السويسري.. والثانية التي يخوضها حاليًا في بلغاريا، ويعد اللاعب من القريبين لدخول نادي الـ 300 في الأهلي، حيث خاص 287 مباراة معه، ويملك عبدالغني رصيدًا من البطولات مع الراقي، والتي تصل إلى 5 بطولات، وهي كأس ولي العهد عام 1428هـ، كأس الأمير فيصل مرتين في عام1422هـ و1428هـ، كأس الصداقة الدولية في عام 1423هـ، وكأس الأندية العربية 1423هـ، كأس الخليج للأندية 1422هـ.وفق “الرياضى”.
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