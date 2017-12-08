أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد توجيهات للقنوات التلفزيونية بعدم بثّ أي محتوى أو مسلسل أو برنامج يتضمن الإساءة لنساء المملكة ولأي فئة من فئات المجتمع.
وأوضح أن النظام سيطبَّق على كل قناة تخالف التعليمات، داعياً إلى نشر المحتويات الإيجابية، والاهتمام بغرس المبادئ والقيم ورفع الذوق الفني فيما يُعرض من برامج ومواد فنية.
وشدد وزير الإعلام على الالتزام بالسياسة الإعلامية، محذراً من استغلال اسم المملكة في العناوين للدعاية لأعمال مخالفة للمعايير والقيم الأخلاقية التي تؤكد عليها سياسة المملكة الإعلامية.وفق “أخبار 24”.
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