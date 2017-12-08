أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الجمعة)، أن نهاية شهر ديسمبر الجاري ستشهد التشغيل التجريبي لقطار الحرمين على مساره الكامل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.
وأفادت بأن القطار خلال فترة التشغيل التجريبي لن يحمل على متنه أي ركاب، لافتة إلى أن القطار سيسير بسرعته القصوى (300 كلم/ الساعة) على المسار الذي يبلغ طوله 450 كيلومتراً.
وفيما يتصل بأسعار تذاكر القطار، أوضحت الإمارة أن الأسعار لا تزال قيد الدراسة، وستحدَّد قبيل الانطلاق الرسمي للقطار بداية العام القادم 2018.وفق “أخبار 24”.
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